Песков рассказал об обсуждении Украины Путиным и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсуждают Украину на каждой встрече

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают Украину на каждой встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украина обсуждается каждый раз, когда президенты встречаются. Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что Россия приветствует любые усилия в плане урегулирования конфликта, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Москва в участии Лукашенко предоставить помощь в переговорах.

Ранее Песков заявил, что визит Лукашенко в Россию готовится. По его словам, во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с Путиным главы государств договорились об организации визита в ближайшее время.