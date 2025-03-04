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12:21, 4 марта 2025Бывший СССР

Песков рассказал об обсуждении Украины Путиным и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсуждают Украину на каждой встрече
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают Украину на каждой встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украина обсуждается каждый раз, когда президенты встречаются. Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что Россия приветствует любые усилия в плане урегулирования конфликта, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Москва в участии Лукашенко предоставить помощь в переговорах.

Ранее Песков заявил, что визит Лукашенко в Россию готовится. По его словам, во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с Путиным главы государств договорились об организации визита в ближайшее время.

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