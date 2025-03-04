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18:09, 4 марта 2025Мир

Премьер Британии провел телефонный разговор с Трампом

Премьер Британии Стармер провел телефонный разговор с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы британского правительства Дэйв Парес, сообщает «Интерфакс».

По его словам, политики придерживаются единой цели, заключающейся в обеспечении «безопасного и прочного мира на Украине». При этом пресс-секретарь отметил, что Стармер отказался разглашать, сообщал ли ему Трамп о планах на приостановку американской военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал президента Украины Владимира Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. Политик также подчеркнул, что не следует «заискивать» перед главой России Владимиром Путиным.

При этом 3 марта газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания давит на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом. При этом пока неизвестно, что думает украинский лидер об этом предложении.

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