Премьер Британии провел телефонный разговор с Трампом

Премьер Британии Стармер провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы британского правительства Дэйв Парес, сообщает «Интерфакс».

По его словам, политики придерживаются единой цели, заключающейся в обеспечении «безопасного и прочного мира на Украине». При этом пресс-секретарь отметил, что Стармер отказался разглашать, сообщал ли ему Трамп о планах на приостановку американской военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал президента Украины Владимира Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. Политик также подчеркнул, что не следует «заискивать» перед главой России Владимиром Путиным.

При этом 3 марта газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания давит на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом. При этом пока неизвестно, что думает украинский лидер об этом предложении.