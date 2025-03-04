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10:29, 4 марта 2025Мир

Раскрыта схема получения Украиной военной помощи от США

WSJ: Трамп заблокировал последний остававшийся способ получения помощи Украиной
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: House Select Committee / AP

Своим решением о прекращении военной помощи Украине президент США Дональд Трамп заблокировал последний остававшийся способ получения вооружений, так как остальные схемы уже иссякли из-за отсутствия денег. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина могла получать оружие из США несколькими способами, включая Foreign Military Financing, которое предоставляет займы и гранты странам для покупки оружия у американских оборонных компаний, и Ukraine Security Assistance Initiative, которая позволяет Пентагону покупать оружие для Киева, но в настоящее время у него нет средств», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что с конца прошлого года на Украину поступало оружие через особое решение экс-президента Джо Байдена, которое признавало часть арсеналов Пентагона «излишками», позволяя их направлять Киеву. Этот инструмент поставок был самым «значительным» и именно он был прекращен Трампом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут поддерживать нынешний темп боевых действий только до лета текущего года после решения Трампа полностью прекратить военную помощь Киеву, так как европейское оружие уступает американскому и не сможет его заменить.

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