Разрушенное в ходе боев село под Курском сняли на видео с воздуха

Военкор Поддубный опубликовал видео из разрушенного села Погребки под Курском

Разрушенное в ходе боев село Погребки под Курском сняли на видео с воздуха. Кадры опубликовал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

На выложенных военкором кадрах видно, что большинство домов в населенном пункте сровняли с землей — в места, где располагались строения, попадали снаряды и дроны, и вместо зданий остались лишь черные воронки.

Ранее сообщалось, что в ходе боев в Погребках оказалась разрушена и православная церковь.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 64 тысяч человек. В отражении атак задействованы российские морпехи и десантники.