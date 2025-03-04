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17:48, 4 марта 2025Россия

Разрушенное в ходе боев село под Курском сняли на видео с воздуха

Военкор Поддубный опубликовал видео из разрушенного села Погребки под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Разрушенное в ходе боев село Погребки под Курском сняли на видео с воздуха. Кадры опубликовал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

На выложенных военкором кадрах видно, что большинство домов в населенном пункте сровняли с землей — в места, где располагались строения, попадали снаряды и дроны, и вместо зданий остались лишь черные воронки.

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Ранее сообщалось, что в ходе боев в Погребках оказалась разрушена и православная церковь.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 64 тысяч человек. В отражении атак задействованы российские морпехи и десантники.

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