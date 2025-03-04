Рэперша Megan Thee Stallion оголила грудь на ковровой дорожке

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, посетила афтепати премии «Оскар» в нарочито сексуальном образе. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Исполнительницу запечатлели на ковровой дорожке вечеринки в платье с перьями зеленого цвета, декольте которого оголяло ее грудь. При этом обнаженный бюст певица прикрыла круглой наклейкой в цвет наряду. Визажисты также нанесли на лицо знаменитости макияж в нюдовых тонах, убрав ее волосы от лица в высокий пучок.

Ранее в феврале рэперша Megan Thee Stallion снялась в бикини в честь 30-летия.