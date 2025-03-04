Россиянам младше 50 лет объяснили причины кризиса среднего возраста

Психотерапевт Мартынов: Кризис среднего возраста считается самым сложным

Кризис среднего возраста приходится на период от 37 до 50 лет и характеризуется тем, что человек осознает собственные несовершенства, предупредил психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. О причинах этого кризиса он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Мартынов рассказал, что вся жизнь человека состоит из переходных периодов: детство сменяется юностью, затем приходит зрелость, а позже — старость. Каждый из этих этапов сопровождается возрастными кризисами, при правильном прохождении которых у человека открываются новые ресурсы психики и появляются новые возможности для реализации, считает врач.

При этом, по словам психотерапевта, кризис среднего возраста считается одним из самых сложных, поскольку именно в этот период люди начинают осознавать свои несовершенства и испытывать недовольство как в профессиональной реализации, так и в семье. «Семейная жизнь может не соответствовать тем представлениям, которые были в юношестве, и многие понимают, что, если не предпринять решительных шагов, то ничего не изменится», — объяснил врач.

В этот период обостряются важные вопросы: «Для чего я живу?», «Нравится ли мне то, чем я занимаюсь?», «Правильно ли я выбрал своего партнера?». Эти размышления могут быть причиной депрессии, а могут стать отправной точкой для работы над собой и личностного роста Сергей Мартынов психотерапевт

Мартынов подчеркнул, что в юности человек строит грандиозные планы о будущем: кем станет, какой будет его жизнь, какая у него будет семья. Однако, став взрослыми, люди нередко сталкивается с реальностью, которая не соответствует этим мечтам. По его словам, ожидание больших достижений требует значительных усилий на протяжении длительного времени, и при этом часто не учитываются все аспекты, необходимые для счастливой жизни.

«Это марафонские дистанции, на которых важно быть последовательным и целеустремленным. При этом важно научиться чем-то жертвовать ради достижения целей. Но, оглядываясь назад, люди нередко разочаровываются в себе и в своих достижениях», — рассказал психотерапевт.

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