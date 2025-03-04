Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:24, 4 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам младше 50 лет объяснили причины кризиса среднего возраста

Психотерапевт Мартынов: Кризис среднего возраста считается самым сложным
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom

Кризис среднего возраста приходится на период от 37 до 50 лет и характеризуется тем, что человек осознает собственные несовершенства, предупредил психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. О причинах этого кризиса он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Мартынов рассказал, что вся жизнь человека состоит из переходных периодов: детство сменяется юностью, затем приходит зрелость, а позже — старость. Каждый из этих этапов сопровождается возрастными кризисами, при правильном прохождении которых у человека открываются новые ресурсы психики и появляются новые возможности для реализации, считает врач.

При этом, по словам психотерапевта, кризис среднего возраста считается одним из самых сложных, поскольку именно в этот период люди начинают осознавать свои несовершенства и испытывать недовольство как в профессиональной реализации, так и в семье. «Семейная жизнь может не соответствовать тем представлениям, которые были в юношестве, и многие понимают, что, если не предпринять решительных шагов, то ничего не изменится», — объяснил врач.

В этот период обостряются важные вопросы: «Для чего я живу?», «Нравится ли мне то, чем я занимаюсь?», «Правильно ли я выбрал своего партнера?». Эти размышления могут быть причиной депрессии, а могут стать отправной точкой для работы над собой и личностного роста

Сергей Мартынов психотерапевт

Мартынов подчеркнул, что в юности человек строит грандиозные планы о будущем: кем станет, какой будет его жизнь, какая у него будет семья. Однако, став взрослыми, люди нередко сталкивается с реальностью, которая не соответствует этим мечтам. По его словам, ожидание больших достижений требует значительных усилий на протяжении длительного времени, и при этом часто не учитываются все аспекты, необходимые для счастливой жизни.

«Это марафонские дистанции, на которых важно быть последовательным и целеустремленным. При этом важно научиться чем-то жертвовать ради достижения целей. Но, оглядываясь назад, люди нередко разочаровываются в себе и в своих достижениях», — рассказал психотерапевт.

Материалы по теме:
«Как одиночная камера, где человек может сойти с ума» Почему россияне страдают от одиночества и можно ли с ним бороться?
«Как одиночная камера, где человек может сойти с ума»Почему россияне страдают от одиночества и можно ли с ним бороться?
12 января 2023
«Половина не выезжала из своего района» В России измерили счастье детей. Что результаты говорят обо всей стране?
«Половина не выезжала из своего района»В России измерили счастье детей. Что результаты говорят обо всей стране?
24 января 2023

Ранее клинический психолог, психотравматолог Анастасия Огай рассказала о способах справиться с утратой. Осмысление потери, по словам Огай, необходимо для того, чтобы полноценно интегрировать случившееся и не застревать в тяжелых переживаниях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Троих российских подростков арестовали по делу о диверсии за поджог вышки сотовой связи

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше