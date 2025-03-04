Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 4 марта 2025Экономика

Россиянам назвали ответственных за падающие сосульки

Юрист Салкин: Ответственность за падающую с крыш наледь несет собственник здания
Мария Черкасова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ответственность за падение наледи с крыш несет собственник здания, а в многоквартирном доме — управляющая компания (УК). Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Если собственник здания поручил чистку крыш подрядной организации, а та эти работы не выполнила, то ответственным будет подрядчик, уточнил юрист. Если из-за падения наледи был причинен тяжкий вред здоровью, в отношении директора будет возбуждено уголовное дело о халатности с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Виновная сторона должна будет также компенсировать материальный ущерб, например, если снег повредил автомобиль. Также пострадавший может потребовать компенсацию морального ущерба в случае нанесения вреда здоровью.

Ранее в Махачкале ледяная глыба рухнула на женщину с ребенком. Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в 12 часов дня на улице Алибекова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Троих российских подростков арестовали по делу о диверсии за поджог вышки сотовой связи

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше