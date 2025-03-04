Россиянам назвали ответственных за падающие сосульки

Юрист Салкин: Ответственность за падающую с крыш наледь несет собственник здания

Ответственность за падение наледи с крыш несет собственник здания, а в многоквартирном доме — управляющая компания (УК). Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Если собственник здания поручил чистку крыш подрядной организации, а та эти работы не выполнила, то ответственным будет подрядчик, уточнил юрист. Если из-за падения наледи был причинен тяжкий вред здоровью, в отношении директора будет возбуждено уголовное дело о халатности с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Виновная сторона должна будет также компенсировать материальный ущерб, например, если снег повредил автомобиль. Также пострадавший может потребовать компенсацию морального ущерба в случае нанесения вреда здоровью.

Ранее в Махачкале ледяная глыба рухнула на женщину с ребенком. Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в 12 часов дня на улице Алибекова.