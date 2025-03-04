Россиянам назвали простые способы похудеть за две недели

Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова назвала россиянам простые способы похудеть за две недели. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам медика, данные методы помогут быстро добиться желаемых результатов. В первую очередь Стрельникова посоветовала полностью отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и сладостей, заменив их на качественные продукты. Она порекомендовала присмотреться к мясу, рыбе, молочным продуктам, яйцам, овощам, зелени и злакам. «Важно выбирать "чистые продукты". Креветки, приготовленные вами дома, не равно креветкам из фастфуда — ни по калорийности, ни по качеству питательных веществ», — объяснила специалист.

Кроме того, Стрельникова заявила, что в питании должна присутствовать дисциплина. «Ем "когда хочу и сколько хочу" по принципу интуитивного питания — путь к проблемам со здоровьем и лишнему весу», — отметила собеседница издания.

В заключение эксперт напомнила о питьевом режиме, в котором должны преобладать обычная вода, кофе и чай без добавок.

В октябре прошлого года тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день.