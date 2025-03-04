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16:38, 4 марта 2025Путешествия

Россияне продолжили ездить на курорты Азии вопреки распространению лихорадки денге

РСТ: Отказов от туров в страны Юго-Восточной Азии из-за лихорадки денге нет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Россияне продолжили ездить на курорты Юго-Восточной Азии вопреки распространению лихорадки денге, массовых отказов от туров нет. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

Тем временем директор филиала компании «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева отметила, что обращения отдыхающих в Таиланде, Вьетнаме и на Бали туристов из России из-за этой вирусной инфекции носят единичный характер. Такой диагноз был поставлен лишь двум застрахованным туристам в январе и двум в феврале.

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«Это как раз то самое время, когда в странах Юго-Восточной Азии бывает пик заболеваемости, — пояснила эксперт. — При своевременном обращении к врачу проблем обычно не возникает, через два-три дня все проходит».

Специалист подчеркнула, что лихорадка денге не считается каким-то экзотическим заболеванием и покрывается стандартной туристической страховкой.

Ранее стало известно, что у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. По словам одной из пострадавших, после сильных дождей там активизировались комары.

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