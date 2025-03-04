Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

В Петербурге знакомый напоил 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

В Санкт-Петербурге знакомый напоил 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным издания, вечером 3 марта в полицию позвонила местная жительница и рассказала, что ее 16-летняя внучка пришла домой и попросила вызвать скорую. Она сказала, что ее ударили по голове неизвестные. Бабушка добавила, что девушка вся белая и ничего не рассказывает.

Пострадавшую отвезли в больницу с ушибом грудной клетки, мягких тканей головы и сотрясением средней тяжести. По ее словам, она подрабатывает официанткой в ресторане фастфуда. 3 марта после работы она выпила две бутылки пива в компании двух знакомых. Один из них ее изнасиловал, после чего девушка пошла домой.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки.