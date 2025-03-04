Россиянин потерял контроль над скутером в Индонезии, рухнул с ним в море и попал на видео

Россиянин потерял контроль над скутером на индонезийском острове Нуса Пенида рядом с популярным курортом Бали и рухнул с ним в море. Несчастный случай попал на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание Social Expat.

По данным источника, инцидент произошел 2 марта в гавани Банджар-Ньюх. Турист прибыл на остров с другом и решил арендовать там байк для путешествия. Однако во время тест-драйва мужчина не справился с управлением и случайно улетел в воду.

Местные жители, ставшие свидетелями аварии, немедленно оказали пострадавшему помощь. «Турист не получил никаких травм и продолжил путешествие со своим другом», — сообщил сотрудник местной полиции Агус Видионо.

Из-за частых случаев ДТП с участием иностранных туристов на арендованных мотоциклах на Бали стражи правопорядка призвали владельцев компаний по прокату быть более ответственными и «не игнорировать безопасность из-за денег».

В ноябре 2024 года 16-летний россиянин попал в серьезную аварию на мотоцикле во время отдыха с семьей на Бали и оказался в реанимации. У него были множественные переломы, разрыв мочевого пузыря и желудка.