Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 4 марта 2025Путешествия

Россиянин потерял контроль над скутером в Индонезии, рухнул с ним в море и попал на видео

Алина Черненко

Россиянин потерял контроль над скутером на индонезийском острове Нуса Пенида рядом с популярным курортом Бали и рухнул с ним в море. Несчастный случай попал на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание Social Expat.

По данным источника, инцидент произошел 2 марта в гавани Банджар-Ньюх. Турист прибыл на остров с другом и решил арендовать там байк для путешествия. Однако во время тест-драйва мужчина не справился с управлением и случайно улетел в воду.

Местные жители, ставшие свидетелями аварии, немедленно оказали пострадавшему помощь. «Турист не получил никаких травм и продолжил путешествие со своим другом», — сообщил сотрудник местной полиции Агус Видионо.

Из-за частых случаев ДТП с участием иностранных туристов на арендованных мотоциклах на Бали стражи правопорядка призвали владельцев компаний по прокату быть более ответственными и «не игнорировать безопасность из-за денег».

В ноябре 2024 года 16-летний россиянин попал в серьезную аварию на мотоцикле во время отдыха с семьей на Бали и оказался в реанимации. У него были множественные переломы, разрыв мочевого пузыря и желудка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта на Украине

      В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» антироссийскими и неприемлемыми

      Канада нанесла США ответный торговый удар

      Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину

      В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

      В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

      Ездившего с привязанными к машине собаками россиянина наказали принудительными работами

      Ольга Серябкина снялась топлес

      Вице-президент США назвал условие возобновления помощи Украине

      Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше