Россиянин рассказал о множестве проблем с Haval

Владелец Haval Jolion заявил, что машина не слушается ни руля, ни педалей

Хозяин Haval Joilion пожаловался на свой автомобиль. Владелец машины под ником Тим перечислил ее недостатки на автомобильном портале «Дром».

Во-первых, он пожаловался, что на его автомобиле с пробегом в десять тысяч километров вышли из строя тормозные диски. Аналогичная судьба постигла и колодки. Во-вторых, часто возникали проблемы с задней оптикой, которая, по словам автовладельца, «жила своей жизнью». В частности, приходилось решать вопрос с постоянно горевшим сигналом тормоза.

Еще один минус — это шумоизоляция. Она оказалась столь сомнительного качества, что во время поездки не получалось нормально общаться с попутчиком. Еще россиянин пожаловался на то, что автомобиль плохо управляется на большой скорости.

Ранее сообщалось, что владельцы кроссоверов Haval Jolion стали массово обращаться к дилерам, жалуясь на работу индикатора Check Engine. Оказалось, что китайская техника не справилась с высоким атмосферным давлением.

Кроме того, в России почти в два раза увеличилось количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам КАСКО.