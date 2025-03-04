Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 4 марта 2025Экономика

Россиянин рассказал о множестве проблем с Haval

Владелец Haval Jolion заявил, что машина не слушается ни руля, ни педалей
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба губернатора Тульской области / Wikipedia

Хозяин Haval Joilion пожаловался на свой автомобиль. Владелец машины под ником Тим перечислил ее недостатки на автомобильном портале «Дром».

Во-первых, он пожаловался, что на его автомобиле с пробегом в десять тысяч километров вышли из строя тормозные диски. Аналогичная судьба постигла и колодки. Во-вторых, часто возникали проблемы с задней оптикой, которая, по словам автовладельца, «жила своей жизнью». В частности, приходилось решать вопрос с постоянно горевшим сигналом тормоза.

Еще один минус — это шумоизоляция. Она оказалась столь сомнительного качества, что во время поездки не получалось нормально общаться с попутчиком. Еще россиянин пожаловался на то, что автомобиль плохо управляется на большой скорости.

Ранее сообщалось, что владельцы кроссоверов Haval Jolion стали массово обращаться к дилерам, жалуясь на работу индикатора Check Engine. Оказалось, что китайская техника не справилась с высоким атмосферным давлением.

Кроме того, в России почти в два раза увеличилось количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам КАСКО.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      В Кремле оценили позицию Франции о пагубности изъятия российских активов

      В ЕС раскрыли одну деталь в решении США приостановить помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше