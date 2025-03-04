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13:14, 4 марта 2025Ценности

Россиянка отсудила 1,2 миллиона рублей за бракованный телевизор

Калининградка отсудила у продавца 1,2 млн рублей за бракованный телевизор
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Калининграда отсудила у продавца крупную компенсацию за неисправную технику. Об этом говорится на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) области.

Россиянка приобрела телевизор с диагональю 165 сантиметров, а через полтора месяца на экране появились засветы, которые мешали просмотру. В связи с этим покупательница потребовала у продавца заменить бракованный товар на исправный, но тот отказался сделать замену.

После этого калининградка подала на продавца иск, потребовав не только вернуть уплаченную за телевизор сумму, но и неустойку, штраф, расходы на экспертизу и моральный вред. В итоге суд встал на сторону россиянки, постановив расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с продавца компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей.

В итоге индивидуальный предприниматель выполнил судебное решение — приставы наложили арест на его счета и ограничили выезд должника заграницу. В конце концов он выплатил пострадавшей указанную сумму.

Ранее другая россиянка отсудила сотни тысяч рублей за дырявую крышу дома.

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