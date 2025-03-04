Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало кадры удара дроном по скоплению бронетехники ВСУ

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили скопление бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры удара дроном опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили всю обнаруженную технику противника, а также блиндажи с личным составом», — говорится в публикации.

Отмечается, что в атаке использовались российские беспилотники «Ланцет» X-51М.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в селе Комар Донецкой народной республики. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.