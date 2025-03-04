Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 4 марта 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало кадры удара дроном по скоплению бронетехники ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили скопление бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры удара дроном опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили всю обнаруженную технику противника, а также блиндажи с личным составом», — говорится в публикации.

Отмечается, что в атаке использовались российские беспилотники «Ланцет» X-51М.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в селе Комар Донецкой народной республики. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      Евро подорожал до нового годового максимума

      Под Москвой школьница готовила брату сюрприз и выпала из окна

      Раскрыта стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской

      SpaceX потеряла первую ступень Falcon 9

      Россиян призвали не ждать прежних цен на машины ушедших из страны брендов

      Футболки Balenciaga с портретом Ким Кардашьян вызвали споры в сети

      В СПЧ призвали провести публичный суд над террористами за нападение на «Крокус»

      Глава Алтайского края высказался о расправе над главой Завьяловского района

      На Западе нашли способ надавить на Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше