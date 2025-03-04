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08:24, 4 марта 2025Бывший СССР

Российские войска выдавили ВСУ с позиций на харьковском направлении

Марочко: ВС России выдавили ВСУ с позиций на харьковском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска в ходе боев в Волчанске на харьковском направлении выдавили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска заняли укрепленные позиции, расположенные в домах на улице Гоголя. Он добавил, что на одной из позиций ВСУ в подвальном помещении был найден склад боеприпасов к стрелковому оружию и ящики с гранатами западного производства. Марочко также сообщил, что в районе автовокзала уничтожена группа из пяти украинских военных, которые направлялись в сторону переправы через реку Волчья.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военные ВСУ занимают жилые дома в Волчанске, чтобы спровоцировать российских военных. По его словам, таким образом они провоцируют удары по зданиям.

До этого Марочко озвучил число потерь ВСУ за февраль. По его словам, украинские войска потеряли около 2205 человек.

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