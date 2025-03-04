Российской пенсионерке удалось отвоевать жилье после сделки с аферистами

Пожилой петербурженке вернули квартиру, отнятую телефонными мошенниками

80-летней жительнице Санкт-Петербурга вернули жилье после сделки с аферистами. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Пенсионерка попала под прицел телефонных мошенников в апреле 2023 года. Разговор велся посредством мессенджера. Тогда махинаторы представились следователями ФСБ и заявили, что квартирой петербурженки на улице Бутлерова завладели преступники и выставили на продажу. Они разъяснили женщине, что защитить собственность от чужих посягательств можно, приняв участие в «тайной операции» по их поимке. Затем к разговору подключились подставные банкиры. В итоге пожилая горожанка заключила сделку и продала жилье за 8,5 миллиона рублей, которые перечислила на реквизиты лжесиловиков. Позднее они заявили, что потратили эти средства на покупку бронежилетов и касок.

Обнаружив, что квартира перешла в собственность другим людям, пенсионерка обратилась в полицию. По результатам судебно-психологической экспертизы было установлено, что пожилая петербурженка страдает рядом серьезных заболеваний, а в момент заключения сделки пребывала в состоянии выраженного эмоционального напряжения, что лишило ее возможности здраво оценивать ситуацию. Стоимость квартиры, по оценкам экспертов, была серьезно занижена. Помимо этого, выяснилось, что акт приема-передачи был подписан в отсутствие хозяйки — в то время она лежала в стационаре. На основании этого договор купли-продажи был признан недействительным, а квартира возвращена законной собственнице. В отношении телефонных аферистов было возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенничества стала пожилая жительница Краснодара. Под давлением злоумышленников женщина рассталась с квартирой за 5,7 миллиона рублей и еще 3 миллионами рублей из личных сбережений.