Стало известно о переброске подразделений ВСУ из Курской области на юг ДНР

ТАСС: ВСУ перебросили силы из Курской области в район Бурлацкого в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило часть подразделений из Курской области в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о продвижении российских военных на краснолиманском направлении. О полном контроле ситуации на данном участке фронта заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

Также сообщалось о возможности Вооруженных сил России взять под полный физический контроль трассу Красноармейск — Курахово. Предпосылки для этого появились после взятия Новоандреевки.