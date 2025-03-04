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16:24, 4 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об опасении Киева потерять территории

В Киеве считают, что приостановка помощи от США приведет к потере территорий
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

В Киеве считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территорий. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, приостановка помощи от США — это мера принудительной дипломатии, а не разрыв отношений, поэтому надежда на возобновление поставок остается. Он также добавил, что приостановка поставок очень болезненна, но не смертельна для Украины. Источник издания выразил мнение, что «это будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет». Он заключил, что Украина сможет найти «формулу решения» с администрацией США.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США. Он добавил, что у Киева есть инструменты для удержания своих позиций, однако не назвал их, заявив, что это не подлежит публичному обсуждению.

До этого на Украине рассказали о расколе в Верховной Раде из-за проблем в отношениях с США. Издание «Страна.ua» сообщает, что 3 марта на сайте украинского парламента появилось заявление в поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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