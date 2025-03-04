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16:49, 4 марта 2025Наука и техника

Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

BMC Public Health: Чернила для татуировок повышают риск развития лимфомы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Lenzi / Unsplash

Татуировки могут повышать риск развития рака кожи и лимфомы. К такому выводу пришли исследователи Университета Южной Дании и Хельсинкского университета, проанализировав данные 5900 близнецов. Результаты опубликованы в BMC Public Health.

Ученые отмечают, что частицы чернил не остаются в коже, а попадают в лимфатические узлы, которые играют важную роль в иммунной системе. Это может вызывать хроническое воспаление, что со временем приводит к аномальному росту клеток. Наибольший риск зафиксирован у людей с крупными татуировками — более размера ладони. У них вероятность развития лимфомы оказалась в три раза выше, чем у тех, кто не имеет татуировок.

Метод исследования на близнецах позволил исключить влияние генетических факторов, что усиливает достоверность результатов. Один из авторов работы, профессор биостатистики Якоб фон Борнеманн Хьельмборг, отметил, что такой подход позволил точнее оценить возможные последствия татуировок для здоровья.

Исследователи также изучили влияние цвета чернил на организм. Хотя четкая связь между пигментами и риском рака не была выявлена, известно, что некоторые вещества в составе красных чернил чаще вызывают аллергические реакции. Ранее специалисты уже предупреждали о возможной аллергии на чернила и сообщали о необходимостии предварительного тестирования краски.

Теперь ученые планируют провести исследование механизма влияния чернил на лимфатическую систему на молекулярном уровне. Это поможет понять долгосрочные риски и предложить меры для их снижения.

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