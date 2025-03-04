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16:53, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

Пользователи Telegram без платной подписки смогут публиковать 1 историю в день
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Популярный мессенджер Telegram ужесточил лимиты на количество историй для пользователей без подписки Premium. О том, что сервис ограничил использование этой функции, сообщил канал Telegram Info.

По данным ресурса, пользователь без подписки теперь сможет опубликовать не более одной истории в сутки. При этом количество историй в неделю не может превышать трех, в месяц — десяти.

Уточняется, что изначально пользователи, не подключившие Telegram Premium, могли выкладывать до трех историй в день, однако позднее этот лимит сократили до двух публикаций в сутки. При этом для пользователей из России, Ирана, Индии, Индонезии и с Украины публикация историй без платной подписки будет недоступна совсем.

Ранее стало известно, что Telegram при получении сообщения от неизвестного пользователя будет приводить дополнительную информацию о нем. В частности, мессенджер покажет, в какой стране был зарегистрирован его номер телефона и получил ли аккаунт отметку верификации.

Кроме того, Telegram начал тестировать функцию платных сообщений в личных и групповых чатах. Ожидается, что владелец группы или собеседник сможет самостоятельно включать эту функцию по своему желанию.

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