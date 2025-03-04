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11:23, 4 марта 2025Россия

Участнику СВО из Китая вручили паспорт гражданина России

В Бурятии участнику СВО из Китая вручили паспорт гражданина России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Бурятии сотрудники полиции вручили участнику специальной военной операции (СВО) Гоу Цзянминю, который прибыл в Россию из Китая, паспорт гражданина России. Об этом сообщило республиканское управление МВД в Telegram-канале.

«Уроженец Китая Гоу Цзянмин рассказал, что переехал в Россию на постоянное место жительство задолго до начала СВО. Имея свой бизнес в системе общепита, с началом СВО он не остался в стороне и встал на защиту законных интересов нашей страны», — говорится в сообщении.

Уроженец Китая, как уточняется, после начала СВО заключил контракт с российскими Вооруженными силами. Церемония вручения участнику СВО российского паспорта прошла в административном здании Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.

Ранее отказавшийся возвращаться на Украину военнопленный Александр Ананьев получил гражданство России. Бывшему бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вручили российский паспорт.

ЖЗЛ
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