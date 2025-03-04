Упрекнувший Зеленского за отсутствие костюма журналист начал получать угрозы

Упрекнувший Зеленского за отсутствие костюма журналист Гленн заявил об угрозах

Американский журналист Брайан Гленн, упрекнувший президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, пожаловался на то, что начал получать угрозы. Об этом он рассказал в эфире канала «Би-би-си», видео опубликовано в X.

«Я получил тысячи, десятки тысяч комментариев в соцсетях, угрозы, телефонные звонки — не знаю, откуда они взяли мой номер телефона», — заявил Гленн.

Журналист сделал вывод, что многие восприняли его замечание в адрес президента Украины как колкость. Однако, по словам Гленна, в действительности, задавая этот вопрос, он лишь хотел выяснить, осознает ли Зеленский, что к приглашению в Овальный кабинет обычно относятся с большим уважением.

Гленн во время переговоров Трампа с Зеленским задал последнему вопрос, почему он не носит костюм. Как отметил журналист, многие американцы негативно относятся к выбору украинским лидером одежды. Зеленский в ответ заявил, что будет носить костюмы после окончания конфликта.