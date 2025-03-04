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17:38, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Упрекнувший Зеленского за отсутствие костюма журналист начал получать угрозы

Упрекнувший Зеленского за отсутствие костюма журналист Гленн заявил об угрозах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский журналист Брайан Гленн, упрекнувший президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, пожаловался на то, что начал получать угрозы. Об этом он рассказал в эфире канала «Би-би-си», видео опубликовано в X.

«Я получил тысячи, десятки тысяч комментариев в соцсетях, угрозы, телефонные звонки — не знаю, откуда они взяли мой номер телефона», — заявил Гленн.

Журналист сделал вывод, что многие восприняли его замечание в адрес президента Украины как колкость. Однако, по словам Гленна, в действительности, задавая этот вопрос, он лишь хотел выяснить, осознает ли Зеленский, что к приглашению в Овальный кабинет обычно относятся с большим уважением.

Гленн во время переговоров Трампа с Зеленским задал последнему вопрос, почему он не носит костюм. Как отметил журналист, многие американцы негативно относятся к выбору украинским лидером одежды. Зеленский в ответ заявил, что будет носить костюмы после окончания конфликта.

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