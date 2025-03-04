В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

Белый дом: Только Трампу решать, восстанавливать ли поставки помощи Украине

Только президент США Дональд Трамп может решить, будет ли Вашингтон возобновлять поставки военной помощи Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

«Это будет решать президент Трамп. Что я точно знаю, так это то, что он действительно намерен заключить мирную сделку по Украине, но, к сожалению, пока что оказывается так, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении», — отметила она.

По словам Левитт, президент Украины не понимает то, что в рамках «любой хорошей сделки обе стороны уйдут немного недовольными».

Ранее Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В американской администрации предупредили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

