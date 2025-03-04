В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

Reuters: Увольнение Маском чиновников может повлечь угрозу гостайне США

Увольнение чиновников с доступом к государственной тайне американским предпринимателем и главой Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илоном Маском может повлечь за собой угрозу безопасности страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бывших сотрудников органов исполнительной власти США.

Как сообщается, ряд высокопоставленных сотрудников с доступом к гостайне был уволен без соответствующих инструктажей о секретной информации, а также не получил требований сдать устройства со служебной информации. «Отсутствие так называемых зачитываний для сотрудников с допусками, уволенных (...) в феврале, может повысить риски безопасности», — отмечает агентство.

Собеседники Reuters в сфере безопасности увидели угрозу в действиях главы DOGE в случае контакта иностранных спецслужб с бывшими чиновниками. Точное количество госслужащих, уволенных с нарушением процедуры, до сих пор неизвестно. Отмечается, что в числе уволенных оказались специалисты с доступом к информации о ядерных объектах США.

Ранее издание Wired заявило, что решение Маска парализовало работу федеральных агентств США. Как утверждается, введенный лимит на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу федеральных органов.