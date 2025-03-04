В Ереване подсчитали число подлежащих депортации из США армян

Синанян: В США находятся более 2 тысяч подлежащих депортации граждан Армении

В США находятся более 2 тысяч граждан Армении, подлежащих депортации из страны. Об этом заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян, его слова приводит «Sputnik Армения».

Отмечается, что в соответствии с опубликованным в конце января отчетом Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов, 2,8 тысячи армян должны быть депортированы как нелегальные мигранты.

«Мы знаем о более чем 2 тысячах граждан Армении, однако это число выше. Сколько из них уже были депортированы нам неизвестно», — рассказал Синанян. Он также подчеркнул, что этими вопросами занимаются другие структуры, так как депортируемые не могут считаться частью диаспоры, так как пребывали в США незаконно.

Ранее стало известно, что Ереван получил 110 миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID). В сентябре 2024 года США и Армения подписали грантовое соглашение на 250 миллионов долларов, однако из-за заморозки деятельности USAID, Ереван получил лишь половину от планируемой суммы.