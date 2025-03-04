В ЕС заявили о невозможности финансирования Украины без США

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не сможет долго финансировать Украину без США

Европейский союз (ЕС) не сможет долгое время финансировать оказание военной помощи Украине без участия США, не нанося при этом огромный ущерб своим национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Я считаю нереальной возможность того, что страны ЕС будут продолжать финансировать военные действия на Украине в долгосрочной перспективе, не нарушив при этом существенно европейские интересы (...). Если Европа останется на этом пути, если европейские лидеры, выступающие за войну, будут продолжать эту политику, то тогда сообществу будет нанесен огромный ущерб», — отметил дипломат.

Кроме того, Сийярто подтвердил, что Будапешт выступает в поддержку переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые направлены на достижение мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Решение американского лидера позже подтвердили журналистам в Белом доме. По данным агентства Reuters, поставки уже были прекращены 4 марта около 04:30 по московскому времени.