В Европе предложили Зеленскому найти козла отпущения для США

Semafor: Зеленский должен сделать Ермака козлом отпущения из-за разрыва с США

Президент Украины Владимир Зеленский должен сделать главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака «козлом отпущения» из-за разрыва с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Semafor со ссылкой на европейских чиновников.

«Зеленскому нужно пойти на некую уступку, или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например (...) Андрея Ермака», — допустил один из собеседников издания. Отмечается, что глава ОП серьезно разочаровал Вашингтон в ходе переговоров.

Источники Semafor предложили Зеленскому найти способы преодолеть разрыв в отношениях с США после публичной перепалки с Трампом. Один из чиновников подчеркнул, что Киеву придется «серьезно постараться».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с жестким посланием к Зеленскому. По его словам, Киеву необходимо срочно сесть за стол переговоров.