В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

Премьер Грузии считает, что власти Украины перешли все границы несерьезности

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что власти Украины перешли все границы несерьезности. Его слова приводит ТАСС.

Такой фразой он оценил решение Министерства спорта Украины лишить мэра Тбилиси и члена партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины. Он бывший игрок киевского клуба «Динамо».

«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности», — заявил Кобахидзе. Он рассказал, что в Киеве требовали от Тбилиси открыть второй фронт против России в 2022 году.

Ранее Кобахидзе заявил, что в 2022 году Грузии не дали статус кандидата в Европейский союз из-за отказа воевать против России. В Брюсселе, в свою очередь, сообщили, что требуют от властей в Тбилиси провести реформы антикоррупционных институтов и реализовать «деолигархизацию».