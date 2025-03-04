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19:53, 4 марта 2025Бывший СССР

В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

Премьер Грузии считает, что власти Украины перешли все границы несерьезности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что власти Украины перешли все границы несерьезности. Его слова приводит ТАСС.

Такой фразой он оценил решение Министерства спорта Украины лишить мэра Тбилиси и члена партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины. Он бывший игрок киевского клуба «Динамо».

«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности», — заявил Кобахидзе. Он рассказал, что в Киеве требовали от Тбилиси открыть второй фронт против России в 2022 году.

Ранее Кобахидзе заявил, что в 2022 году Грузии не дали статус кандидата в Европейский союз из-за отказа воевать против России. В Брюсселе, в свою очередь, сообщили, что требуют от властей в Тбилиси провести реформы антикоррупционных институтов и реализовать «деолигархизацию».

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