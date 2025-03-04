В Кремле высказались о сообщениях из США о возможности отмены антироссийских санкций

Песков: Официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял

Москва фиксирует сообщения американской прессы о возможной отмене антироссийских санкций, однако учитывает, что официально в США о возможной их отмене никто не заявлял. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале «Зарубин».

«Ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас появляется много подобных сообщений, «одно фантастичнее другого». «Идет абсолютная какофония информационная», — заключил политик.

Ранее Песков заявил, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине даст надежду, что Киев может склониться в сторону мира. По его словам, на это необходимо надеяться, не предаваясь излишнему оптимизму.