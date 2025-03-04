Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 4 марта 2025Мир

В Кремле высказались о сообщениях из США о возможности отмены антироссийских санкций

Песков: Официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Москва фиксирует сообщения американской прессы о возможной отмене антироссийских санкций, однако учитывает, что официально в США о возможной их отмене никто не заявлял. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале «Зарубин».

«Ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас появляется много подобных сообщений, «одно фантастичнее другого». «Идет абсолютная какофония информационная», — заключил политик.

Ранее Песков заявил, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине даст надежду, что Киев может склониться в сторону мира. По его словам, на это необходимо надеяться, не предаваясь излишнему оптимизму.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта на Украине

      Обнаружен способ остановить старение

      В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» антироссийскими и неприемлемыми

      Канада нанесла США ответный торговый удар

      Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину

      В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

      В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

      Ездившего с привязанными к машине собаками россиянина наказали принудительными работами

      Ольга Серябкина снялась топлес

      Вице-президент США назвал условие возобновления помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше