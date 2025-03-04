В Кремле высказались о визите Путина в Турцию

В настоящее время конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В то же время он отметил, что действующие приглашения имеются от обеих сторон. «Наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях», — добавил представитель Кремля.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Анкаре глава российского внешнеполитического ведомства также встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовывают разговоры «буквально за считаные часы».