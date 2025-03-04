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03:43, 4 марта 2025Мир

В Кремле высказались о визите Путина в Турцию

Песков: Конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

В настоящее время конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что действующие приглашения имеются от обеих сторон. «Наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях», — добавил представитель Кремля.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Анкаре глава российского внешнеполитического ведомства также встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовывают разговоры «буквально за считаные часы».

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