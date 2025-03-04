Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 4 марта 2025Россия

В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

Минобороны России: Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек. Такое число назвали в Минобороны России.

Так, в ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 265 бойцов в зоне действий группировки «Юг».

Потери украинской армии в зоне действий группировки «Восток» составили до 185 человек. В зоне действий «Севера» были ликвидированы до 45 украинских солдат.

По сведениям Минобороны, ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий «Днепра». Кроме того, украинская сторона потеряла до 595 военнослужащих в зоне действий группировки «Центр». До 255 бойцов были уничтожены в зоне действий «Южной» группировки российских войск.

До этого стало известно, что украинские войска за сутки потеряли до 1315 человек в зоне специальной военной операции (СВО).

Еще раньше подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что потери украинских войск за февраль составили примерно 20 тысяч человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      В России заявили об угрозе социального взрыва на Украине после одного решения Трампа

      Рудковская пожалела осужденную на пять лет Блиновскую

      На Украине опровергли остановку военной помощи от США

      Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

      Раскрыт мотив расправы над главой Завьяловского района в Алтайском крае

      На границе с Финляндией задержали планировавшего вступить в РДК российского подростка

      Французский министр объяснил невозможность изъятия активов России

      Раскрыты подробности расправы над главой района в Алтайском крае

      В Раде назвали срок исчерпания запасов вооружений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше