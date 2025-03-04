В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

Минобороны России: Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек

Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек. Такое число назвали в Минобороны России.

Так, в ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 265 бойцов в зоне действий группировки «Юг».

Потери украинской армии в зоне действий группировки «Восток» составили до 185 человек. В зоне действий «Севера» были ликвидированы до 45 украинских солдат.

По сведениям Минобороны, ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий «Днепра». Кроме того, украинская сторона потеряла до 595 военнослужащих в зоне действий группировки «Центр». До 255 бойцов были уничтожены в зоне действий «Южной» группировки российских войск.

До этого стало известно, что украинские войска за сутки потеряли до 1315 человек в зоне специальной военной операции (СВО).

Еще раньше подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что потери украинских войск за февраль составили примерно 20 тысяч человек.