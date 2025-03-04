В Москве мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился

В Москве мужчина попытался остановить кортеж у Кремля и был схвачен полицейским

В центре Москвы мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился. Горожанин в шапке с помпоном был схвачен полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как мужчина выбегает на проезжую часть в тот момент, когда по ней движется кортеж. Горожанин машет руками и пытается привлечь внимание сидящих в салоне. Его останавливает сотрудник ДПС.

Как утверждает «Осторожно, Москва», задержали мужчину, или нет — неизвестно, спустя несколько минут проезжую часть открыли.

Ранее сообщалось, что правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве.

В автомобиле в момент происшествия находилась глава Минсельхоза России Оксана Лут. Чиновницу эвакуировали, она не пострадала.