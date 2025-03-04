Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 4 марта 2025Россия

В Москве мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился

В Москве мужчина попытался остановить кортеж у Кремля и был схвачен полицейским
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

В центре Москвы мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился. Горожанин в шапке с помпоном был схвачен полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как мужчина выбегает на проезжую часть в тот момент, когда по ней движется кортеж. Горожанин машет руками и пытается привлечь внимание сидящих в салоне. Его останавливает сотрудник ДПС.

Как утверждает «Осторожно, Москва», задержали мужчину, или нет — неизвестно, спустя несколько минут проезжую часть открыли.

Ранее сообщалось, что правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве.

В автомобиле в момент происшествия находилась глава Минсельхоза России Оксана Лут. Чиновницу эвакуировали, она не пострадала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      Песков рассказал об обсуждении Украины Путиным и Лукашенко

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше