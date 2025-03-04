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18:51, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на проблемы с приложением ФНС

ФНС предупредила россиян о проблемах в работе личного кабинета в приложении
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о проблемах в работе личного кабинета. О сбое пишет РИА Новости.

Сообщается, что россияне пожаловались на сложности в работе приложения ФНС. Отмечалось, что пользователи не могли оформить заявление на выплату налогового вычета.

Сообщается, что в ФНС зафиксировали высокую нагрузку на сервис. В ведомстве уточнили, что в настоящее время ежеминутно в личный кабинет заходит более пяти тысяч пользователей, что в три раза превышает обычную активность. Из-за этого некоторые юзеры могли столкнуться с проблемами со входом в приложение или увидеть сообщение о недоступности сервиса.

Ранее стало известно, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Отмечалось, что на неполадки в работе пожаловались пользователи из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и других регионов России.

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