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18:59, 4 марта 2025Россия

В России младенцу едва не ампутировали кисти рук из-за популярного товара с маркетплейса

В Ростовской области врачи едва не ампутировали кисти рук 10-дневному младенцу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MY STOCKERS / Shutterstock / Fotodom

В Ростовской области врачи едва не ампутировали кисти рук 10-дневному младенцу. Об этом рассказал хирург Виктор Шамик, его слова приводит портал KP.RU.

По словам врача, медикам едва не пришлось проводить хирургическую процедуру из-за популярного товара с маркетплейсов — рукавичек-антицарапок, которые родители надели ребенку, чтобы защитить лицо младенца. Шамик отметил, что резинки на рукавицах слишком сильно перетянули кожу и затруднили доступ крови к конечностям.

«Важно было действовать быстро, поскольку длительное перекрытие кровоснабжения может вызвать некроз тканей и потребовать ампутации», — рассказал об операции врач и добавил, что медикам удалось спасти руки младенца.

Ранее сообщалось, что россиянину пришлось ампутировать ногу из-за незамеченного врачами заболевания.

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