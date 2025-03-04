Рогов назвал скудоумием слова Зеленского о территориальных уступках

Заявление Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок для урегулирования конфликта на Украине указывает на его скудоумие. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«От чего имени говорит Зеленский? Это нелегитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует», — отреагировал он.

По словам Рогова, отказом от переговоров Зеленский демонстрирует наплевательское отношение к судьбе людей, которые живут на подконтрольных ему территориях. Он добавил, что каждый день промедления стоит Украине жизней насильно мобилизованных людей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ Зеленского идти на территориальные уступки. Он заявил, что Зеленский выступил против передачи территории ради остановки боевых действий, потому что не желает воспринимать реальное положение дел на земле.