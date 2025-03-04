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11:16, 4 марта 2025Россия

В России сняли на видео тела бойцов ВСУ в Курской области и задались одним вопросом

Тела бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Архангел Спецназа

Тела бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области сняли на видео. Ролик опубликован Telegram-канал «Архангел Спецназа».

На кадрах показана позиция, отбитая российскими бойцами. На ней видно одного из солдат ВСУ. Еще несколько человек «валяются» в блиндаже и лесопосадке, уточнил снявший ролик солдат.

На видео показаны украинские бойцы, которые не захотели сдаться в плен, уточнил автор канала. «За что они воюют?» — задался вопросом он.

Ранее было опубликовано видео с мирными жителями Курской области, замученными солдатами ВСУ.

ЖЗЛ
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