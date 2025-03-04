В России сняли на видео тела бойцов ВСУ в Курской области и задались одним вопросом

Тела бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области сняли на видео. Ролик опубликован Telegram-канал «Архангел Спецназа».
На кадрах показана позиция, отбитая российскими бойцами. На ней видно одного из солдат ВСУ. Еще несколько человек «валяются» в блиндаже и лесопосадке, уточнил снявший ролик солдат.
На видео показаны украинские бойцы, которые не захотели сдаться в плен, уточнил автор канала. «За что они воюют?» — задался вопросом он.
Ранее было опубликовано видео с мирными жителями Курской области, замученными солдатами ВСУ.