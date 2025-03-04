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10:29, 4 марта 2025Россия

В России сотрудники учреждения обвинили начальство в поборах на фоне массовых увольнений

В Екатеринбурге сотрудники учреждения обвинили руководство в поборах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Сотрудники екатеринбургского центра занятости обвинили руководство в поборах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам работников, с декабря 2024 года начальство вынудило уйти 13 человек. Причиной этого якобы стал их отказ отдавать премии начальнику. Экс-сотрудники обратились в прокуратуру.

В беседе с каналом директор центра отверг выдвинутые обвинения. Слова бывших подчиненных он назвал ложью.

В начале января стало известно о грядущих массовых увольнениях в «Газпроме». Компания анонсировала сокращения центрального аппарата в полтора раза — под него попадает около 1,6 тысячи человек. Высвобождаемые средства предлагается направить на мероприятия по повышению мотивации оставшихся сотрудников и развитию персонала.

ЖЗЛ
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