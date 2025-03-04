В России стали активнее брать на работу людей «серебряного возраста»

NC Logistic: Работодатели в России стали активнее набирать опытных специалистов

На фоне острого кадрового голода в России изменились представления о возрастных границах идеального кандидата. Работодатели стали набирать зумеров и людей «серебряного» возраста, заявила HR-директор 3PL-оператора NC Logistic Ирина Пак, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главным трендом последних лет стало активное трудоустройство поколения Z, или зумеров. Они легко осваивают нейросети и другие технологии и всегда открыты к изучению чего-то нового. Благодаря гибкости и скорости обучения они легко осваивают профессии, связанные с IT, маркетингом и креативом и для многих компаний зумеры стали возможностью оживить коллектив и внедрить новые идеи. Вместе с тем, отмечает эксперт, это поколение предъявляет повышенные требования к работодателям — помимо зарплаты, ему важны миссия компании, ее ценности, перспективы развития и баланс между работой и личной жизнью.

Кроме того, из-за нехватки рабочих стали обращать внимание на потенциал людей «серебряного» возраста, обладающих профессиональным багажом, дисциплиной и высоким уровнем ответственности.

«Многие из них активно стремятся к саморазвитию, осваивают новые навыки и выражают готовность продолжать профессиональную деятельность. Если раньше выход на пенсию зачастую означал завершение карьеры, то сейчас это скорее новый этап. Многие люди старшего возраста хотят оставаться активными, нужными и делиться своим опытом», — отметила Пак.

В наличии сотрудников разного возраста есть свои плюсы: специалисты постарше выступают в роли кураторов и делятся своим опытом, а зумеры, в свою очередь, учат их работать с новыми технологиями и внедрять искусственный интеллект в работу. В дальнейшем тенденция стирания возрастных границ будет только усиливаться, и в условиях дефицита кадров компаниям стоит сосредоточиться на привлечении и удержании сотрудников.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил для решения проблемы дефицита кадров озаботиться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов. По его словам, мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы». Министр призвал не зацикливаться на привычных российских работодателям направлениях трудовой миграции.