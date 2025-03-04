Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 4 марта 2025Экономика

В России собрались поискать новые страны для завоза мигрантов

Глава МЭР Решетников призвал поискать новые страны для завоза в Россию мигрантов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Россия для решения проблемы дефицита кадров должна озаботиться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы». Министр призвал не зацикливаться на привычных российских работодателям направлениях трудовой миграции.

В качестве примера региона, откуда можно было бы завозить трудовую силу, Решетников назвал Мьянму. При численности населения 55 миллионов человек страна экспортирует трудовые ресурсы в объеме шести миллионов человек. Глава МЭР заметил, что вопрос миграции будет обсуждаться во время визита делегации Мьянмы в Россию, который состоится во вторник, 4 марта.

Он также признал, что задача выстроить модель привлечения трудовых мигрантов выглядит непростой, однако у правительства есть понимание ее первостепенной важности для страны. Без грамотного регулирования завоза трудовой силы продвигаться дальше и насыщать рынок труда в условиях рекордно низкой безработицы будет очень сложно.

Ранее управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов предположил, что на смену мигрантам из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии на российских стройках могут приехать индийцы. Он объяснил, что для традиционной трудовой силы привлекательность российского рынка снижается из-за роста экономик своих стран и снижения доходов России, а привлечь индийцев будет проще.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше