В России собрались поискать новые страны для завоза мигрантов

Глава МЭР Решетников призвал поискать новые страны для завоза в Россию мигрантов

Россия для решения проблемы дефицита кадров должна озаботиться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы». Министр призвал не зацикливаться на привычных российских работодателям направлениях трудовой миграции.

В качестве примера региона, откуда можно было бы завозить трудовую силу, Решетников назвал Мьянму. При численности населения 55 миллионов человек страна экспортирует трудовые ресурсы в объеме шести миллионов человек. Глава МЭР заметил, что вопрос миграции будет обсуждаться во время визита делегации Мьянмы в Россию, который состоится во вторник, 4 марта.

Он также признал, что задача выстроить модель привлечения трудовых мигрантов выглядит непростой, однако у правительства есть понимание ее первостепенной важности для страны. Без грамотного регулирования завоза трудовой силы продвигаться дальше и насыщать рынок труда в условиях рекордно низкой безработицы будет очень сложно.

Ранее управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов предположил, что на смену мигрантам из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии на российских стройках могут приехать индийцы. Он объяснил, что для традиционной трудовой силы привлекательность российского рынка снижается из-за роста экономик своих стран и снижения доходов России, а привлечь индийцев будет проще.