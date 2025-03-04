В российский бюджет вернули рекордную сумму денег

Счетная палата: В российский бюджет вернули рекордные 148,9 миллиарда рублей

В 2024 году Счетная палата вернула в российский бюджет рекордные 148,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчет о работе аудиторов сообщает газета «Ведомости».

Сумма денег, которую вернули в бюджеты, выросла в пять раз по сравнению с показателями 2023 года и достигла максимальной за последние 30 лет цифры.

«В 2022 году мы обеспечили возврат 8,9 миллиарда рублей, в 2023 г. — 26,4 миллиарда рублей», пояснил глава СП Борис Ковальчук. По его словам, рекордные результаты объясняются работой ведомства за прошлые периоды и новыми аудиторскими подходами, введенными в 2024 году, например, благодаря аудиту, основанному на больших данных и использованию искусственного интеллекта.

За прошлый год ведомство завершило 339 мероприятий по аудиту при формировании бюджетов и контроль за их исполнением, мероприятия в составе кросс-отраслевых и отраслевых комплексов, тематические мероприятия и аудит международных организаций. На 2025 год запланировано проведение 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки.

Ранее в Счетной палате заявили, что большая часть планшетов, на закупку которых Росстат потратил 9,2 миллиарда рублей в период 2011-2020 годов, оказались не нужны и даже не распаковывались на складах. Ведомство закупило 391,9 тысячи устройств, но по состоянию на 1 сентября 2024 года использовались в работе только 17,7 тысячи планшетов (4,5 процента).