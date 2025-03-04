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01:05, 4 марта 2025Бывший СССР

Верховная Рада сочла Трампа миротворцем

Верховная Рада отметила миротворческие усилия Трампа по запуску переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада выразила одобрение усилий президента США Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Об этом сообщается на сайте украинского правительственного органа.

В заявлении подчеркивается, что «украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой». Также руководство Рады выразило надежду, что «личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира». Также отмечается необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в том числе в сфере разведки полезных ископаемых.

Данное сообщение опубликовано на фоне критики украинских властей со стороны администрации Соединенных Штатов. В Белом доме полагают, что Киев не желает положить конец конфликту.

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