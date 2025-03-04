Верховная Рада отметила миротворческие усилия Трампа по запуску переговоров

Верховная Рада выразила одобрение усилий президента США Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Об этом сообщается на сайте украинского правительственного органа.

В заявлении подчеркивается, что «украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой». Также руководство Рады выразило надежду, что «личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира». Также отмечается необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в том числе в сфере разведки полезных ископаемых.

Данное сообщение опубликовано на фоне критики украинских властей со стороны администрации Соединенных Штатов. В Белом доме полагают, что Киев не желает положить конец конфликту.