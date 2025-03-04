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21:57, 4 марта 2025Мир

Внук де Голля предрек исчезновение Украины

Внук де Голля Пьер: Украина прекратит свое существование
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина прекратит свое существование, этому поспособствует распродажа ее ресурсов. Об этом заявил внук французского генерала Шарля де Голля Пьер в беседе с РИА Новости.

«Зеленский уже очень давно распродает свою страну. (...) Это страна, которая, к сожалению, будет разделена… Таким образом, Украины больше нет», — предрек Пьер де Голь.

Он отметил, что число уже проданных сельскохозяйственных угодий Украины сравнимо с площадью Италии.

Ранее с похожим заявлением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что Украина исчезнет, если Киев потерпит поражение в конфликте.

До того глава министр иностранных дел Испании заявил, что Европа осознает необходимость примирения с Россией в будущем. По его словам, сейчас ЕС переживает момент, похожий на падение Берлинской стены.

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