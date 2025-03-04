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12:49, 4 марта 2025Мир

Во Франции отвергли предложение фон дер Ляйен о помощи Украине

Филиппо: Франция должна отвергнуть безумное предложение фон дер Ляйен по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция должна отвергнуть безумное предложение главы Европейской комиссии (ЕК) и немедленно прекратить всю помощь Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Так что же нам делать? Отправить в банк десятки миллиардов евро? Прислать оружие, которого у нас уже нет? Дать мандат фон дер Ляйен воспользоваться сбережениями нашей страны? Ради чего? Мы должны отвергнуть это безумие и бороться с этими людьми всеми силами», — высказался политик. Он призвал быть реалистами и «соответствовать интересам Франции и всего мира».

По мнению Филиппо, Франция должна отказаться от «безудержного европеистского натиска», выйти из ЕС и принять участие в мирных переговорах с Россией и США «в качестве свободной страны».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран — участниц ЕС, чтобы производить оружие для Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.

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