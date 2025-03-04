Врач подсказала способы избавиться от «ночного дожора»

Терапевт Драпкина: Избавиться от синдрома ночной еды поможет ароматерапия

Синдром ночной еды, известный в народе как «ночной дожор», увеличивает риск диабета и ожирения, предупредила главный терапевт России Оксана Драпкина. Способы избавиться от этого расстройства пищевого поведения (РПП) она подсказала в своем Telegram-канале.

Врач указала, что люди с синдромом ночной еды употребляют большую часть своего ежедневного рациона ночью, после ужина или во время перекусов после полуночи, зачастую пища им заменяет снотворное. По ее словам, одно из самых важных правил борьбы с этим расстройством заключается в нормализации режима питания. Чтобы уменьшить тягу к еде вечером, необходимо получить достаточно пищи в течение дня, подчеркнула Драпкина.

Также утихомирить ночной голод поможет ароматерапия. Наиболее оптимальные эфирные масла для этого — масла гвоздики, корицы, миндаля, апельсина, мяты, грейпфрута, лимона, имбиря, яблока, розы, лаванды или аниса.

Еще одна рекомендация терапевта — стараться не пропускать завтрак. Причем именно этот прием пищи должен быть одним из самых плотных за день и содержать достаточное количество белка — мяса, яиц, молочных продуктов. В идеале есть надо небольшими порциями каждые несколько часов, в зависимости от распорядка дня, добавила врач.

Кроме того, Драпкина рекомендовала для борьбы с синдромом ночной еды грамотно заполнять холодильник. «Держите там продукты, которые долго готовить: рыбу, мясо, овощи, молочку. На полках храните макароны и крупы. А на дверцу можно повесить мотивирующие плакаты или запрещающие знаки. Готовую еду и лакомства покупайте небольшими порциями, чтобы их хватало только на один день», — порекомендовала она. Не менее эффективным способом врач назвала ведение дневника сна и питания, благодаря которому будет легче структурировать потребление пищи и улучшить качество ночного отдыха.

В случае, если самостоятельно решить проблему не удается, стоит обратиться к психотерапевту, который поможет выявить истинные причины расстройства и при необходимости подберет препараты, заключила Драпкина.

Ранее психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова раскрыла принципы правильного питания. Специалист призвала постепенно переходить на правильное питание, а также подключить к этому всю семью, поскольку в одиночку изменить рацион сложно.