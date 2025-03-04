Заметившая странности в речи 23-летней подруги девушка спасла ей жизнь

Metro: Британка Лэйси выжила после инсульта благодаря заметившей симптом подруге

У британки Тайлер Лэйси случился инсульт в 23 года, но подруга, заметившая странности в ее речи, спасла ей жизнь. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Лейси, в июле 2019 года через три месяца после рождения второго ребенка она болтала по телефону с лучшей подругой Мелани. Вдруг Тайлер поняла, что не может произнести ни слова. Мелани сразу поняла, что ситуация серьезная. Она вспомнила, что у ее родственника, который пережил инсульт, сразу после него возникли похожие симптомы — проблемы с речью.

Мелани связалась с матерью подруги, та пришла к ней домой, но дверь была заперта. Женщина вызвала экстренные службы. «Прибыли полиция и скорая помощь, они разбили стекло на входной двери, чтобы добраться до меня, лежащей без сознания. Следующее, что я помню, — как проснулась в инсультном отделении лондонской больницы в свой 24-й день рождения», — рассказала Лэйси.

Врачи рассказали, что девушка перенесла инсульт и две остановки сердца. Наиболее вероятной причиной инсульта в таком молодом возрасте медики назвали так называемое открытое овальное окно — небольшое отверстие в сердце, которое есть у каждого еще в утробе матери и чаще всего закрывается вскоре после рождения.

Через три месяца после выписки я потерялк чувство вкуса. Затем появилась слабость левой стороны тела, было трудно ходить, стали мучать боль и усталость. Память также сильно пострадала — я постоянно забывала делать упражнения, которые прописал физиотерапевт, ставила еду на плиту и забывала, так что все сгорало, — но я была полна решимости не позволить этому победить меня Тайлер Лэйси

Через полгода после инсульта Лэйси вернулась на работу, но теперь считает это ошибкой. Вскоре она поставила карьеру на паузу и сосредоточилась на физическом восстановлении. «В течение последнего года я работала над своим здоровьем: хожу в спортзал трижды в неделю и делаю упражнения на бедра и руки. Я также по полчаса хожу на беговой дорожке, и мне стало гораздо легче», — призналась она.

Ранее 51-летний житель Великобритании по имени Ли Роулинсон, у которого несколько месяцев назад обнаружили терминальную стадию рака поджелудочной железы, предупредил о неочевидном симптоме смертельно опасной болезни. Им британец назвал тупую боль в нижней части живота.