Зеленский отказался обсуждать перепалку с Трампом

Зеленский заявил о нежелании обсуждать перепалку с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет обсуждать его перепалку с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло», — высказался украинский лидер.

По словам политика, он не считает, что в таком формате следует продолжать строить отношения. Зеленский также выразил уверенность в том, что «эта ситуация пройдет».

28 февраля президент Украины приехал в Вашингтон на встречу с американским коллегой. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский был вынужден покинуть Белый дом.