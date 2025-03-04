Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на хейтеров

Милли Бобби Браун обратилась к хейтерам из-за комментариев о своей внешности

Милли Бобби Браун возмущена комментариями о своей внешности. Обращение к хейтерам артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном ролике Браун перед камерой зачитала несколько заголовков таблоидов и обратилась к пользователям, которые комментируют ее внешность.

«Я пришла в индустрию в десять лет, росла на глазах всего мира. А теперь стала мишенью для издевательств. Взрослые журналисты тратят время на обсуждение моего лица и тела, но мне не стыдно от того, как я выгляжу, одеваюсь и преподношу себя», — заявила Милли.

Ранее стало известно, что муж Наташи Королевой Тарзан пожаловался на хейт со стороны фанатов певца Игоря Николаева.