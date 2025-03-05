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09:33, 5 марта 2025Россия

55-летний россиянин подрался с кондуктором троллейбуса и не выжил

В Петербурге 55-летний мужчина подрался с кондуктором троллейбуса и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 55-летний мужчина подрался с кондуктором троллейбуса в Кировском районе и не выжил. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянин нарушал общественный порядок, колотил в стекло и якобы ударил 72-летнего кондуктора. Пытаясь успокоить горожанина, который с виду был в измененном состоянии сознания, работник повалил его на пол салона и сел сверху. Предположительно, из салона пассажира достали, когда он уже не дышал.

Сотрудники полиции доставили кондуктора в отдел. Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Его оппонентом оказался 55-летний житель Красносельского района. Его тело направили судмедэкспертам.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина стал фигурантом уголовного дела, после того как применил насилие к контролеру в салоне автобуса. Избиение попало на видео.

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