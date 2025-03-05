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09:56, 5 марта 2025Наука и техника

Apple будет судиться с британскими властями

FT: Apple подала в суд на власти Британии из-за требования отключить шифрование
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple подала в суд на британское правительство из-за требования отключить шифрование для своих пользователей. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В феврале источники The Washington Post рассказали, что власти Великобритании потребовали от Apple отключить шифрование данных пользователей и создать бэкдор для быстрого доступа к их информации. В начале марта Apple подала жалобу на действия властей в Трибунал по расследованиям — независимый судебный орган Великобритании, рассматривающий жалобы на силовые службы.

Согласно источникам, жалобу американского IT-гиганта рассмотрят уже в марте. Если Трибунал по расследованиям признает действия министерства внутренних дел Великобритании неправомерными, то отменит его распоряжение.

Пока неизвестно, как будут рассматривать дело — публично или в закрытом виде. Журналисты FT предположили, что власти страны будут настаивать на закрытых слушаниях из соображений национальной безопасности.

Требование британских властей в феврале раскритиковал президент США Дональд Трамп. Американский президент сравнил действия спецслужб Великобритании с цензурой в Китае.

В конце февраля корпорация Apple отключила функцию улучшенного шифрования данных пользователей в Великобритании. Также в компании заметили, что не будет создавать бэкдор по требованию местных властей.

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