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19:39, 5 марта 2025Россия

Боец ВСУ вернулся в Курскую область после ранения и был атакован своими войсками

Боец ВСУ Андреев рассказал о попытке украинских военных добить его под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали решившего сдаться российским войскам солдата. Об этом военнопленный Сергей Андреев рассказал на видео, опубликованном Минобороны России в Telegram.

По словам военного, его отправляли в российский регион уже дважды. В первый раз, получив ранение, мужчина лежал в госпитале в Сумах. Кроме того, военно-врачебная экспертиза дала ему разрешение на 30-дневный отпуск. Однако отдых Андрееву так и не утвердили, посчитав его отъезд дезертирством.

Как признался солдат, приехав в Курскую область во второй раз, он понял, что живым вернуться не удастся. «Как только на наши позиции зашли русские, я сказал, что мы сдаемся. Когда мы уходили с позиций, наши же нас и добивали. Они даже не знали, живы мы или нет, сразу начали бомбить. Из 12 человек выжил только я», — поделился Андреев.

Ранее пленный украинец Руслан Сычевский рассказал, что командиры ВСУ устроили сафари на оккупированной территории Курской области. По его словам, жертвами офицеров стали украинские солдаты, которые, пытаясь сохранить свои жизни, сложили оружие.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 060 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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